BTS・V、TikTok動画の“シャワーシーン”めぐる指摘に反応？「本当に難しいね」意味深コメント | RBB TODAY

BTSのVが、TikTokで従来のチャレンジ動画の型を破るコンテンツで注目を集めている。

Vは4月14日、TikTokに「退勤とは」というタイトルの動画を投稿した。

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この動画は一般的なダンスチャレンジ形式ではなく、1日の流れをVlog形式で描いたコンテンツだ。

映像はBTSの新曲『Hooligan』のステージ衣装を着てダンスをするシーンから始まる。その後、メンバーのJ-HOPEと笑い合う姿や、スケジュールを終えて帰宅し休息を取る様子まで、時間の流れに沿って展開される。楽曲の歌詞の一部に合わせて笑いを繰り返す演出が加わり、コミカルな雰囲気を生み出している。

単なるパフォーマンスではなく、日常とストーリー性を組み合わせた構成は、従来のチャレンジ動画とは異なるアプローチとして評価されている。ファンの間でも「新しいスタイル」といった反応が寄せられている。

（画像＝V公式TikTok）

一方で、一部のファンからは動画内での露出に関する問題が指摘された。また、このコンテンツがTikTok上で十分に拡散されていないといった指摘も上がっている。これに対しVはインスタグラムに動画を共有し、「本当に難しいねTikTok」と意味深なコメントを残した。

なお、Vは今年3月にTikTokアカウントを開設して以降、急速にフォロワーを増やしており、開設から約3週間でフォロワー1000万人を突破した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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