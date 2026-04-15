BTS、アメリカ3大音楽授賞式「AMA」で大賞含む3部門にノミネート！完全体復帰で快挙 | RBB TODAY

完全体でカムバックしたBTSが、アメリカでの高い人気を証明した。

アメリカ3大音楽賞の一つである「American Music Awards（アメリカン・ミュージック・アワード）」で、「今年のアーティスト」を含む3部門の候補に選ばれた。

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4月14日に発表された候補リストによると、BTSは大賞にあたる「今年のアーティスト」をはじめ、「ベスト男性K-POPアーティスト」、「ソング・オブ・ザ・サマー」部門にノミネートされた。

これによりBTSは、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガを含む計9人のポップスターと「今年のアーティスト」をめぐって競い合うことになった。

BTSは2021年に韓国歌手として初めて同部門を受賞している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

なお、BTSは今年3月、約3年9カ月ぶりとなる5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースしカムバックした。メンバー全員が兵役を終えての完全体での復帰であり、タイトル曲『SWIM』は米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」で1位に初登場し、その後、3週連続でトップ5を維持している。

「American Music Awards」は5月25日（現地時間）、アメリカ・ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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