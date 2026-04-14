兵役中のWanna One出身カン・ダニエル、訓練所分隊長に！近況公開「選抜されました」 | RBB TODAY

ボーイズグループWanna One出身の歌手カン・ダニエルが入隊後の近況を伝えた。

4月13日、陸軍訓練所の公式YouTubeチャンネルを通じて「陸軍訓練所 分隊長 募集広報映像」というタイトルの新たな動画が公開された。

【写真】カン・ダニエルの坊主頭

この映像でカン・ダニエルは「忠誠！第25連隊 第3教育隊 第11中隊 分隊長のカン・ダニエルです」と登場し、分隊長になる方法について説明した。

カン・ダニエルは「資格基準が多少不足していても、本人の意志と可能性が十分であれば、いくらでも志願することができます」と語った。

続けて「私も陸軍訓練所の分隊長に選抜されました。私が考えるメリットは、軍生活の中で多くの人員を率いながらリーダーシップを養える点と、自分が直接精鋭兵を育てるために訓練兵を導くという誇りが、何より大きな長所だと思います」と強調した。

（画像＝ユーチューブキャプチャ）カン・ダニエル

さらにカン・ダニエルは「私も訓練兵たちを精鋭兵として育成し、陸軍訓練所の分隊長として最善を尽くします」と約束した。

なお、カン・ダニエルは2月9日に陸軍訓練所に入所し、2027年8月8日に除隊する予定だ。

また、カン・ダニエルが所属していたグループWanna Oneは、4月28日に公開されるバラエティ番組『WANNA ONE GO：Back to Base』を通じてファンと再会する。

（記事提供＝OSEN）

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