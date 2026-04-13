&TEAM、新AL『We on Fire』全曲音源＆タイトル曲MV公開！映画のような壮大スケールで視線を圧倒 | RBB TODAY

&TEAMが、日本3rdミニアルバム『We on Fire』の全曲音源とタイトル曲のMVを公開した。

『We on Fire』は、さらなる高みへ飛躍しようとする&TEAMの「現在」と「新たな挑戦」を描いた作品だ。

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アルバムと同名のタイトル曲をはじめ、強烈なロックサウンドが際立つ『Bewitched』、軽快で中毒性のあるメロディの『ホットライン』、春の情緒をまとった『桜色Yell』、そして『We on Fire』と『Bewitched』の韓国語バージョンを含む全6曲が収録される。

タイトル曲『We on Fire』は、トラップビートをベースに重厚なグルーヴと中毒性の強いメロディを融合させたROCK-HIPHOPナンバー。これまでの傷や経験を再び前に進む力に変え、次の挑戦へ向かって迷わず突き進むという&TEAMの覚悟と自信が込められている。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

MVでは、自らを燃やして高みを目指す9人のメンバーの決意が表現された。障害物を軽々と飛び越えるシーンや、それぞれの方法で脅威に立ち向かう姿など、ハイレベルなアクションシーンが没入感を高めている。また、&TEAMの代名詞とも言える完成度の高いパフォーマンスと、HYBEオリジナルストーリー『DARK MOON』のコンセプトを取り入れたストーリーが加わり、一本の映画のような壮大なスケールを完成させた。

収録曲も多彩な魅力に溢れている。『Bewitched』は、魔法にかかったように理性が侵食されていく状態を、重厚なロックサウンドで表現した楽曲。徐々に緊張感を高め、サビでフルバンドサウンドが爆発する構成が印象的だ。

『ホットライン』は、明るく軽快なトラップビートがベースのポップロックナンバー。同じ目標に向かって共に走り続け、より強固になった&TEAMの結束と自信を表現しており、スタジアムで合唱しているかのようなエネルギーが溢れている。

『桜色Yell』は、ピアノ、ストリングス、フルートの旋律が重なる叙情的なバラードだ。桜が舞い散る春の風景を想起させる温かなメロディと、「遠く離れていても変わらず君の味方でいるよ」という優しいメッセージが調和している。

今作には、グローバルヒットメーカーが多数参加し、アルバムの完成度を高めた。TEAMの誕生から携わってきたパン・シヒョク氏やSoma Gendaを筆頭に、バッド・バニー（Bad Bunny）のグラミー賞受賞アルバム収録曲『EL CLúB』をプロデュースしたジュリア・ルイス（JULiA LEWiS）、大橋ちっぽけ、アンディ・ラブ（Andy Love）、アレックス・カールソン（Alex Karlsson）、キャメロン・ウォーレン（Cameron Warren）、ユウキ・サノ（YUUKI SANO）ゴズ・アサイ（Goz Asai）らが名を連ね、強力なラインナップを完成させた。

本日（13日）先行配信がスタートした新アルバム『We on Fire』のフィジカルアルバムは、4月21日に発売される。

なお、&TEAMは、5月13日から11都市を巡るアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR "BLAZE THE WAY"」を開催するほか、6月18日に東京で開催される大規模チャリティ公演「Global Citizen Live」にヘッドライナーとして出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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