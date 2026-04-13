BOYNEXTDOOR、日本冠バラエティ始動！初回ゲストには志尊淳が登場「ご飯を奢りたくなる」とメロメロに | RBB TODAY

BOYNEXTDOORの日本初となる冠トークバラエティー番組が、成功裏にスタートを切った。

4月11日に初回放送を迎えた日本テレビの『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（以下『トモダチベース』）では、記念すべき第1回目のゲストとして、俳優の志尊淳が登場した。

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同番組は、BOYNEXTDOORが、架空の秘密基地「トモダチベース」を訪れる様々なアーティストと交流し“友達”になっていく過程を描くコンテンツだ。彼らが日本の地上波放送でグループ名を冠したレギュラー番組を担当するのは、今回が初めてとなる。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

初回放送では、メンバーたちが志尊淳とともに多様なシチュエーションコントに挑戦したり、「だるまさんが転んだ」で遊んだりと、楽しいひとときを過ごした。6人のメンバーは、キレのあるトークとユーモアあふれる掛け合いでゲストを盛り上げ、視聴者を楽しませた。志尊淳は「僕は元々末っ子で、年下の子たちに自分から歩み寄るタイプではないのに、ご飯を奢りたくなる」と、メンバーたちへ愛情たっぷりのコメントを残した。

初回の収録を終えたBOYNEXTDOORは、所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「毎週さまざまな姿をお見せします。『トモダチベース』を通じてたくさんの友達を作り、ファンの皆さんやゲストの方々ともっと距離を縮めていきたい」と意気込みを語った。

なお、『BOYNEXTDOOR トモダチベース』には今後、&TEAMやINI、FANTASTICS from EXILE TRIBE、野村康太ら豪華ゲストが出演する予定だ。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした

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