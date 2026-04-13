死去から2年も未払いのまま…韓国大御所女優の出演料問題、制作会社に強硬措置「制裁も辞さず」 | RBB TODAY

韓国芸能マネジメント協会が、ミュージカル『実家の母』（原題）に出演した故キム・スミさんの出演料未払い問題を受け、制作会社を相手に強硬対応に乗り出した。

4月13日、韓国芸能マネジメント協会は、キム・スミさんの出演料未払い問題の解決に向け、特別機関である賞罰調整倫理委員会（以下、賞罰委）を構成し、韓国放送演技者労働組合とともに、「ミュージカル『実家の母』の制作会社は、大衆文化芸術人である故キム・スミさんの未払い出演料を直ちに支払え」とする共同声明を発表した。

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韓国芸能マネジメント協会は今回の事態の深刻さを強調し、「韓国では多くの俳優がドラマやミュージカル、映画などに出演しても出演料を受け取れず、生存権が脅かされている。これにより経済的・精神的被害が生じ、俳優という職業への士気低下や意欲喪失につながるだけでなく、文化コンテンツの貴重な人材が業界を離れる深刻な状況にまで発展している」と指摘した。

さらに、この問題は俳優の所属事務所の運営にも悪影響を及ぼす二次被害へと広がっているとし、「韓国の大衆文化芸術産業の発展を阻害しかねない状況だ」と懸念を示した。

（写真提供＝OSEN）キム・スミさん

韓国芸能マネジメント協会によると、2024年4月にキム・スミさんが出演したミュージカル『実家の母』の制作会社は、当時締結された出演契約書に明示された支払期日を約2年近く履行しておらず、これに伴う二次被害の申告も受け付けられているという。同協会は、こうした事態を看過できないと判断した。

また、「本件は契約上の信義誠実の原則を踏みにじるものであり、社会通念上重大な違法行為であり、正当化できない秩序攪乱行為であるとともに、故人に対する冒涜行為でもある」と強く批判。「制作会社による未払いが続く場合、これを看過できない違法行為と見なし、業界からの退出を主導するとともに、制作会社および制作者の活動に対する規制・制裁措置を講じる。問題解決に向けて全力で対応する」と表明した。

さらに、「本協会の賞罰委だけでなく韓国放送演技者労働組合とも連携し、未払いを行う不良制作会社および制作者に対し、より強力かつ能動的な対応を共同で進めることで一致した。

今回の事態を引き起こした制作会社は違法行為を直ちに中止し、問題解決に向けた措置を講じるべきだ」とし、「唯一の解決策は、故キム・スミさんへの未払い出演料を即時支払うことである」と強く求めた。

今回の事態の重大性を踏まえ、韓国芸能マネジメント協会は今後、俳優の出演料未払い問題をこれ以上看過しない方針を明確にした。制作会社が明確な解決策や立場を示さない場合、あらゆる制作活動を厳格に検証したうえで制裁を科すとともに、問題が解決されるまで継続的に強硬対応を取ると公式に表明した。

なお、キム・スミさんは2024年10月25日、心肺停止状態でソウル聖母病院に搬送されたが、そのまま息を引き取った。死因は高血糖ショックによる心配停止だという。誕生日の翌日の出来事だった。

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