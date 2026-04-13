LE SSERAFIM、新AL『PUREFLOW』pt.1リリース決定！ロゴモーションに浮かび上がるメッセージに注目 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、新アルバムのリリースを発表した。

LE SSERAFIMは、5月22日午後1時に2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1』をリリースする。それに先立ち、4月24日にはリードシングル『CELEBRATION』をリリースする。

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4月13日、LE SSERAFIMはグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを発表した。2023年5月にリリースした1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバムとなる。

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『PUREFLOW』pt.1は、5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描いている。デビュー当初、「恐れがないから強い」と語ったLE SSERAFIMは、今回のアルバムを機に「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という新たなメッセージをアルバムに盛り込んだ。

また、リードシングル『CELEBRATION』は、5人のメンバーが、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う内面的な強さを持ったことを讃える楽曲で、4月24日午後1時にリリースされる。

4月13日午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、新しいアルバムのロゴモーションが公開された。LE SSERAFIMは、アルバムをリリースするたびに、コンセプトに合わせた印象的なロゴを発表し、大きな話題を呼んできた。今回は、淡い雰囲気に「FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL」（私たちは恐れのない人間ではないので、むしろ強い）というフレーズが浮かび上がり、やがてアルバム名の「PUREFLOW」が「POWERFUL」のアナグラムであることが明らかになる。

『PUREFLOW』pt.1のアルバムロゴは、2段階の流れで構成されている。1つ目は、内面のエネルギーが凝縮された状態を表しており、中心部の強烈な光は揺るがない強さを、柔らかな縁どりは内面の温もりを象徴している。2つ目は、凝縮されたエネルギーが外部へ拡散し、世界と接する過程が表現されている。青いの絵の具が滲んでいく様子は、アルバム名の『PUREFLOW』に込められた純粋なイメージを視覚化している。

LE SSERAFIMは、昨年10月にリリースした1st Single『SPAGHETTI』で、グローバル音楽市場において圧倒的な存在感を誇った。タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（50位）や英国「Official Singles Chart Top 100」（46位）、Spotifyなどの主要音楽チャートで最高順位を記録し、キャリアハイを達成した。今回発表された2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1も、前作に続くグローバルヒットに期待が高まっている。

また、LE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。

なお、LE SSERAFIMの新アルバム『PUREFLOW』pt.1は、本日（13日）午前11時から予約販売が開始され、5月22日午後1時にリリースされる。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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