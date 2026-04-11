キム・ヨナに“完全服従”？5歳年下イケメン夫、新居めぐる一言に冷や汗「失言だった気がする」 | RBB TODAY

元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナを妻に持つ、歌手コ・ウリムが新居に言及し、冷や汗をかく姿が予告された。

4月9日に公開されたバラエティ番組『助けて！ホームズ』の放送予告では、ゲスト出演したコ・ウリムが率直なトークを繰り広げる様子が映し出された。

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この日の予告で、MC陣が「家の中で一番気に入っている場所はどこか」と質問すると、コ・ウリムはためらうことなく「すべてがあの方のものです」と答え、スタジオを笑いに包んだ。

すぐに自身の発言を振り返った彼は、「今のは失言だった気がする」と戸惑った表情を見せ、関心を集めた。

キム・ヨナとコ・ウリムは2022年に結婚後、ソウル・黒石（フッソク）洞の高級ヴィラで新婚生活を送っているとされる。

（写真提供＝OSEN）キム・ヨナ（左）、コ・ウリム

この住宅はキム・ヨナが以前購入し、新居としてリフォームしたことで知られている。結婚当時も、コ・ウリムとの5歳差の年齢や軍服務、新居などが連日話題となり、大きな注目を集めた。

特にコ・ウリムは、これまでのインタビューや番組でもキム・ヨナへの尊敬と愛情を隠さず、“愛妻家”として注目されてきた。今回の発言も、ユーモラスなやり取りの中に妻への愛情がにじんでいるという反応が続いている。

果たしてコ・ウリムが番組でさらなる“爆弾発言”を見せるのか、関心が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

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