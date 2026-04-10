短い髪こそ最強に可愛い！ショートカットの日に届けたい『アズレン』『ブルアカ』『鳴潮』美女コスプレ特集 | RBB TODAY

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短い髪こそ最強に可愛い！ショートカットの日に届けたい『アズレン』『ブルアカ』『鳴潮』美女コスプレ特集

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イドリー『ゼンレスゾーンゼロ』／神説kamise（X：@kamise847）
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  • 漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）、撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）
  • 杏山カズサ『ブルーアーカイブ』／零崎紗耶（X：@zerozakisaya）
  • フリードリヒ・デア・グローセ『アズールレーン』／零崎紗耶（X：@zerozakisaya）
  • 漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）、撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）
  • 漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）、撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）
  • 漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）、撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）
  • 漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）、撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）

本日、4月10日はショートカットの日です。4（しょー）10（と）という語呂合わせにちなんだこの記念日は、ショートカットの魅力を発信する美容業界やモデル、クリエイターたちがSNS投稿やイベントで盛り上がる特別な1日となっています。

ショートカットの魅力は、軽やかで洗練された印象を与えるだけでなく、スタイリングの自由度の高さから生まれる多様性にもあります。『アズールレーン』や『ブルーアーカイブ』、『鳴潮』など、近年人気を集める作品にも魅力的なショートヘアの女性キャラクターが数多く登場しています。髪が短いからといって女性らしさが失われるわけではなく、丸みのあるシルエットが愛らしさを際立たせ、小顔効果をも演出してくれるのです。

そんなショートカットの魅力をあらためて感じてもらうために、今回は二次元のデザインを三次元へと再現したショートヘアキャラのコスプレをピックアップしました。『アズールレーン』の艦船少女たちから『ブルーアーカイブ』の生徒たち、そして『鳴潮』の奔放なアクションヒロインまで──それぞれが持つ個性豊かなショートスタイルの表現をご覧ください。



漂泊者『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5

撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

杏山カズサ『ブルーアーカイブ』／零崎紗耶（X：@zerozakisaya

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
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フリードリヒ・デア・グローセ『アズールレーン』／零崎紗耶（X：@zerozakisaya

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イドリー『ゼンレスゾーンゼロ』／神説kamise（X：@kamise847

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
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写真提供：こりん、ゼロ崎沙耶、神説kamise


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【コスプレ】短い髪こそ最強に可愛い！ショートカットの日に届けたい『アズレン』『ブルアカ』『鳴潮』美女コスプレ特集【写真23枚】

《乃木章@INSIDE》

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