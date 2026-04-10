短い髪こそ最強に可愛い！ショートカットの日に届けたい『アズレン』『ブルアカ』『鳴潮』美女コスプレ特集 | RBB TODAY

本日、4月10日はショートカットの日です。4（しょー）10（と）という語呂合わせにちなんだこの記念日は、ショートカットの魅力を発信する美容業界やモデル、クリエイターたちがSNS投稿やイベントで盛り上がる特別な1日となっています。

ショートカットの魅力は、軽やかで洗練された印象を与えるだけでなく、スタイリングの自由度の高さから生まれる多様性にもあります。『アズールレーン』や『ブルーアーカイブ』、『鳴潮』など、近年人気を集める作品にも魅力的なショートヘアの女性キャラクターが数多く登場しています。髪が短いからといって女性らしさが失われるわけではなく、丸みのあるシルエットが愛らしさを際立たせ、小顔効果をも演出してくれるのです。

そんなショートカットの魅力をあらためて感じてもらうために、今回は二次元のデザインを三次元へと再現したショートヘアキャラのコスプレをピックアップしました。『アズールレーン』の艦船少女たちから『ブルーアーカイブ』の生徒たち、そして『鳴潮』の奔放なアクションヒロインまで──それぞれが持つ個性豊かなショートスタイルの表現をご覧ください。

撮影：けんちゃん（X：@15kenchan）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

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写真提供：こりん、ゼロ崎沙耶、神説kamise