K-POPアイドルたちが次々と…夏本番を前に海外の海やプールで開放的に！“ギリギリ”写真大放出 | RBB TODAY

ガールズグループMAMAMOOのソラ、AOA出身のジミン、2NE1のパク・サンダラが、夏本番を前に早くも海外で夏を満喫している。特に、大胆なスイムウェア姿が話題になっている。

去る4月7日、ソラはヤシの木の絵文字とともに複数枚の写真を共有した。

【写真】ソラ、透けタンクトップ姿

写真のなかでソラは、複数のスイムウェアを身に纏い、海辺で時間を過ごしている。くびれたウエストと滑らかな線を披露した。特に、ソラは後ろ姿も公開したが、鍛え上げられた下半身と背中のラインが目を引いた。

同じく7日、ジミンは海外旅行中にプールで過ごす様子を収めた写真を公開した。写真のなかで、ジミンは紫色のスイムウェアを着て水泳を楽しんでいる。

（写真＝左からソラ、ジミン、サンダラ・パクInstagram）

何より“ビョマルラ”（骨が浮き出るほど細い体型の持ち主）として知られている彼女だが、予想に反してハリのあるボリューム豊かな下半身が話題となった。

パク・サンダラも夏を前に、旅行先でのスイムウェア姿を公開した。4月8日、彼女は「心の平穏を探している」という文章とともに、写真を共有した。

（写真＝ソラ、ジミン、サンダラ・パクInstagram）

写真のなかの彼女は、黒のパンツにピンクのトップスを合わせ、白いウィンドブレーカーを羽織っている。体重39kgのかなりの細身でありながら、健康的なボリューム感を感じさせる姿が注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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