目が離せない…日本人K-POPアイドル、“ぴっちり”黒キャミ姿にドキッ「エグイです」「顔つよ」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、魅惑的な雰囲気で視線を奪った。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「どれどれ…」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ツキ、“ぴっちり”キャミ姿

公開された写真には、黒のキャミソールにミニスカートを着用したツキの姿が収められている。トップスからのぞく白い肌が目を引き、タイトなシルエットがスタイルの良さを際立たせている。

また、カメラを見つめる魅惑的な雰囲気で見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「かわいい」「顔つよ」「お姫様」「エグイです」といった反応が寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースし、カムバックする予定だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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