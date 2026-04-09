ジェジュン、自宅に女性を初招待！両親も期待を隠せない“訪問客”の正体に注目集まる | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、自宅に女性を初招待する姿が予告され、注目を集めている。

4月10日に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』では、“国民的親孝行息子”として知られるジェジュンが、女性を自宅へ招待する様子が公開される。

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女性客を自宅に招くのは初めてだというジェジュンは、彼女のために惜しみなく料理の腕を振るう。ジェジュン本人はもちろん、彼の両親までをも満面の笑みにさせた女性の正体に関心が集まっている。

公開される映像の中で、ジェジュンは両親に対し「今日は大事な用事がある。女性のお客さんを招待した」と告げた。初めて自宅に女性を招くというジェジュンの“歴史的な事件”に、両親は平静を装ったが、母親は祈りを捧げるかのようにジェジュンの手をギュッと握りしめ、笑いを誘った。

（画像＝KBS 2TV）

彼女のための特別な料理も始まった。ジェジュンは彼女について「最近、テレビで見ていると少し無理をしているように見える」「特別なことをしてあげたい」と語り、ロマンチックなハンバーグを作り始めた。普段、韓国料理ばかり食べるジェジュンの意外なメニューに、番組のメンバーたちは「ハンバーグといえばデートメニューじゃないか」「ハンバーグに指輪を入れたんじゃない？」と、ワクワクした様子を見せ、笑いを誘った。

さらに、番組メンバーたちは、ジェジュンが話す女性客のヒントをもとに「芸能人かもしれない」と推理を開始。必死に皆を落ち着かせようとするジェジュンの姿が、さらなる笑いを呼んだ。

ついに、全員が気になっていた女性が登場すると、ジェジュンは嬉しそうに出迎え、彼の両親も満面の笑みで喜びを隠せない様子を見せた。特に、彼女を細やかに気遣うジェジュンの姿をこっそり見た両親は、幸せそうな表情を浮かべていたという。

なお、『新商品発売～コンビニレストラン』は、4月10日20時30分から韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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