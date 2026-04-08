公然わいせつ告発騒動も…カリスマ歌姫ファサの変化　新曲『So Cute』が示す新境地 | RBB TODAY

K-POP界で唯一無二の存在感を放ち続けてきたファサが、再び新たな一歩を踏み出す。

これまで大胆なステージングと圧倒的なカリスマ性で、既存のアイドル像を塗り替えてきたファサ。

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だが、4月9日にリリースする新曲『So Cute』のコンセプトティザーからは、これまでとは少し異なる落ち着いた空気が漂っている。

ファサは2014年、MAMAMOOのメンバーとしてデビュー。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスで瞬く間に注目を集めたグループの中でも、ファサはとりわけ強烈な個性を放つ存在だった。2019年のソロデビューを機に活動の幅を広げ、独自のスタイルを築き上げてきた。

（写真提供＝OSEN）MAMAMOO

グループの代表曲『Décalcomanie』ではジャジーなサウンドの中で大人の女性の魅力を大胆に表現し、『Egotistic』ではラテンリズムに乗せて情熱的なパフォーマンスを披露。さらに『HIP』では自分らしさを肯定するメッセージを打ち出し、既存の美の基準や固定観念に対する鮮やかなカウンターを見せた。

ファサの魅力は、単なるビジュアルの強さではない。誰にも縛られない自己表現をステージ上で体現してきたことこそが、彼女をK-POPシーンの中でも特別な存在にしてきた。

しかし、その表現が思わぬ議論を呼んだ出来事もあった。

衝撃的だった告発事件と変化

2023年5月、成均館大学の学園祭ステージで披露したパフォーマンスの一部が過度に挑発的だとして、市民団体から警察に告発される騒動に発展したのである。

（写真＝P NATION）ファサ

最終的に警察は嫌疑なしと判断し、事件は立件されなかったものの、この騒動はK-POP界でも大きな議論を呼んだ。後にファサはテレビ番組で当時を振り返り、批判が最も激しかった時期には母から「うちの娘、大丈夫？」というメッセージが届き、その一言に胸が張り裂けそうになったと語っている。また当時は強い不安に襲われることもあり、海外の空港で呼吸が苦しくなるようなパニック症状を経験したことも明かした。

ただ、この経験は彼女にとって単なる試練では終わらなかった。むしろ、表現者としての新たな方向を見つめ直すきっかけにもなったようだ。

その変化が感じられたのが、2025年に発表された『Good Goodbye』だった。

（写真提供＝OSEN）ファサ

それまでの刺激的なステージングを前面に押し出すスタイルとは対照的に、この楽曲では彼女のボーカルと感情表現がより際立つ構成となっていた。派手な演出に頼らずとも、歌そのものが聴き手の心に届く。そんなアーティストとしての新たな可能性を示した作品と言える。

そして今回の新曲『So Cute』だ。

新曲は成熟の証か

公開されてきたコンセプトティザーは、これまでのイメージとは異なる穏やかな雰囲気が印象的だ。映像には子どもたちと過ごす日常のワンシーンがヴィンテージ調に描かれ、温かく柔らかな空気感が広がっている。

衣装もドット柄のワンピースやボーターハットなど、落ち着いたスタイリングが中心。これまでの強烈なステージイメージとは対照的な、自然体の魅力が際立つビジュアルとなっている。

楽曲自体はリズミカルなビートが特徴のダンスポップで、華やかなボーカルが印象的な楽曲になると予告されている。軽やかなタイトルとは裏腹に、アーティストとしての成熟を感じさせる新しい一面が期待されている。

（画像＝P NATION）『So Cute』ティザー

もちろん、この変化は単に路線を変えたという話ではない。むしろ、これまで築いてきた自分らしさを保ったまま、表現の幅をさらに広げているとも言える。

かつては世間の視線に対抗するように強さを前面に押し出していた彼女が、今は肩の力を抜いた自然体の魅力さえも自分の表現として取り込もうとしている。その変化は、アーティストとしての成熟の証でもあるだろう。

今年6月にはMAMAMOOのデビュー12周年を記念した新アルバムのリリース、そしてワールドツアーも予定されている。ソロ活動で新たな表情を手に入れたファサが再びグループのステージに立つとき、かつての代表曲がどのように再解釈されるのかにも期待が集まる。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたことがある。

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