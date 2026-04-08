27歳で突然この世を去ったSHINee・ジョンヒョンさん、本日（8日）36回目の誕生日…生前の姿にファン「恋しい」 | RBB TODAY

27歳の若さで突然この世を去ったSHINeeのジョンヒョンさんが、本日（4月8日）、36回目の誕生日を迎えた。

4月8日、SHINeeの公式インスタグラムには、ジョンヒョンさんの誕生日を記念する1枚の写真が投稿された。

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公開された写真には、生前にステージでチェック柄のスーツを着て情熱的にパフォーマンスを披露するジョンヒョンさんの姿が収められている。

写真の中のジョンヒョンさんはマイクを着けたまま楽曲に没入し、繊細さと力強さを兼ね備えた独特のエネルギーを放っている。華やかな照明の下で輝く彼の姿は、ファンに深い感動と同時に強い恋しさを抱かせた。

（写真＝SHINee公式Instagram）ジョンヒョンさん

ジョンヒョンさんは1990年4月8日生まれで、SHINeeのメインボーカルであり、ソロ歌手、シンガーソングライターとして唯一無二の音楽的実力を発揮してきた。『End Of A Day』『Let Me Go』『Lonely』など数多くの楽曲を通じてリスナーに温かい慰めを届けてきた彼は、今なお多くの人々の心の中で永遠のアーティストとして記憶されている。

公式アカウントを通じて伝えられた今回の投稿に、世界中のファンは各国の言語で祝福メッセージを残し、故人を偲んだ。「誕生日おめでとう、ジョンヒョン」「ステージの上のあなたがとても恋しい」「永遠に愛している」といった反応が寄せられている。

なお、ジョンヒョンさんは2017年12月18日、ソウル・清潭（チョンダム）洞のレジデンスで倒れているところを発見され、病院に搬送されたが、享年27歳でこの世を去った。当時、突然の訃報は韓国内外の音楽界とファンに大きな衝撃を与えた。

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