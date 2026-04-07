SHOW-WAとMATSURIが「ぽかぽか24時間卒業ライブ」！全195曲を完走 | RBB TODAY

SHOW-WAとMATSURIが、フジテレビの生放送バラエティー『ぽかぽか』（フジテレビ）の卒業を記念した「ぽかぽか24時間卒業ライブ」を3月30日から31日にかけて開催し、24時間で全195曲を歌いきった。

秋元康プロデュースの昭和歌謡グループである両組は、2024年1月の初出演から約2年3カ月にわたり同番組に出演してきた。今回のライブは、番組卒業前最後のビッグプロジェクトとして実施された。

ライブは30日の番組終了直後からスタート。フジテレビ本社7階「ぽかぽかパーク」やライブバスでの都内巡回のほか、「お風呂ライブ」「寝起きライブ」など多彩なステージが展開された。新浜レオンとのコラボや、4月14日スタートの新火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の主題歌『ジューンブライド』も披露された。

ライブ終盤では、秋元氏が卒業のために書き下ろした楽曲『ずっと ぽかぽかと・・・』を涙ながらに歌唱。ラストは1stシングル『僕らの口笛』で締めくくり、24時間の大舞台を走り抜けた。

終演後には、MATSURIが今秋に2万人動員予定の全国ツアーを開催すること、SHOW-WAが10月1日に初の日本武道館単独公演を行うことをそれぞれ発表。涙ながらに喜びを分かち合う場面も見られた。