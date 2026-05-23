BTS・Vの影響力がスゴい!!　その一言で“聖地化”した街のピザ屋の快挙 | RBB TODAY

BTSのVのひと言が、アメリカ現地のピザレストランまで沸かせた。

アメリカの週刊誌『People』は、Vがアメリカ・カリフォルニア州のスタンフォード・スタジアム公演で現地のピザを絶賛した後、レッドウッドシティのピザレストラン「Vesta」が大きな話題を集めたと報じた。

【話題】凄まじい影響力…Vの一言が大ニュースに

Vは5月16日、スタンフォード・スタジアム初公演のエンディングコメントで、「スタンフォードに初めて来たんですが、ピザが本当においしかった。ここが一番最高だと思う」と語った。

（写真提供＝OSEN）V

続けて、「スタンフォード大学が有名だと聞いたんですが、僕も通っていいですか」と、持ち前のウィットに富んだコメントで現地ファンの歓声を引き出した。

Vは当時、ピザ店の名前までは明かさなかった。

しかしファンたちは、BTSが訪れた場所がレッドウッドシティにある「Vesta」だという事実を突き止めた。その後、ファンの来店が相次ぎ、該当レストランは思いがけない特需を享受した。

Vestaの共同オーナー、コートニー・ブロン氏は現地メディアとのインタビューで、「ファンの来店で、これまでで最も忙しい月曜日を過ごした」とし、「BTSが私たちの料理を気に入ってくれたことをとても光栄に思い、感謝している」と明かした。

Vのピザに関する発言は、『People』だけでなく、『San Francisco Chronicle』、NBC、CBSなどアメリカの主要メディアでも取り上げられた。各メディアは、Vの発言以降、ファンたちがレストランを訪れ、店が忙しくなった状況を集中的に報じた。

BTSは5月16日、17日、19日の3日間、スタンフォード・スタジアムでワールドツアー『ARIRANG』公演を行い、約15万人の観客と会った。

Vはツアーの各都市で、その地域の文化や場所について自然に言及しながら、現地ファンとの距離を縮めてきた。今回のスタンフォードでのピザ発言も、単なる食レポではなく、その都市を記憶し、ファンと共有する一つの方法として受け止められている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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