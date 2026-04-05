「チンピラになる」息子の前で父親を暴行死させた韓国の加害者、事件直後に楽曲リリースか | RBB TODAY

映画監督キム・チャンミンさんの暴行事件の加害者の1人が、事件直後にHIPHOPの楽曲をリリースしていたことが判明し、ネットユーザーの怒りを買っている。

4月5日、20代とされる加害者2人の写真と身元情報がネット上で拡散されている。加害者は、京畿道（キョンギド）九里（クリ）の暴力団員であると報じられたが、組織は関連を否定した。

【画像】息子の前で暴行を受けたキム・チャンミンさん

特に、加害者の1人は事件後に音源をリリースしたという主張まで加わった。同曲には、「純粋だった俺はいなくなった、もう」「チンピラみたいな奴になる」といった内容が盛り込まれているという。これに対し、ネットユーザーは反省の色が全く見られないと憤っている。

ただし、こうした身元情報や音源リリースなどは公式に確認されたものではなく、2次被害に対する懸念も生んでいる。

（写真＝キム・チャンミンさんFacebook）キム・チャンミンさん（左）

キム・チャンミンさんは当初、2025年11月に脳出血で亡くなったと公式発表されていた。しかし、同年10月20日に息子とともに飲食店を訪れた際、暴行に巻き込まれて死亡したことが後になって判明し、事件が表面化した。

当時、キム・チャンミンさんは事件現場から病院に搬送されたが、脳死判定を受けた。その後、臓器提供を通じて4人の命を救い、この世を去った。

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