「元気に走り回れる父親に」チャン・グンソク、結婚と子供に意欲…親しい女優との会話に注目 | RBB TODAY

俳優チャン・グンソクが結婚と子供を持つことに意欲を示した。

去る4月4日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、女優イ・エリヤとユーチューバーのイ・ガンテが出演した。

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この日、イ・エリヤは仲良い芸能人のチャン・グンソクに会いに出かけた。

チャン・グンソクは、「僕にとってイ・エリヤは強い人だ。顔立ちも強い感じだ。いざ会ってみるとメイクもせず、髪を洗って乾かしもしない大らかさまで持っている。思ったより早く仲良くなった」と、イ・エリヤのギャップに言及した。

（写真＝MBC）1枚目：チャン・グンソク、2枚目：イ・エリヤ

続けて、「君はいつも忙しいな。恋愛は考えていないのか」と尋ねた後、「僕は考えている。相手が健康でさえあればいい。もし僕に子供が生まれたら、その子にとって元気に走り回れる父親になってあげたい」と語った。

チャン・グンソクはイ・エリヤのために、結婚相談所役を喜んで引き受けることができると明かし、イ・エリヤの将来を応援した。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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