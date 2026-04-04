マクロン仏大統領のSNSにStray Kids・フィリックスが登場!?豪華昼食会が話題に | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのフィリックスが、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長と並んで撮った写真を公開した。

去る4月3日、フィリックスは自身のSNSに指ハートの絵文字とともに、李会長と撮ったツーショットを投稿した。

【写真】フィリックス、世界的スターと2SHOT

写真のなかのフィリックスは、手で李会長を紹介するかのようなポーズを取りながら、にこやかに笑い、李会長も微笑みで応えている。

この日、2人が対面したのは、韓国大統領府の青瓦台（チョンワデ）迎賓館での昼食会に参加するためであった。

（写真＝フィリックスInstagram）左から李在鎔会長、フィリックス

同日、李在明（イ・ジェミョン）大統領は、青瓦台でフランスのマクロン大統領の国賓訪韓歓迎昼食会を開催し、この場には李在鎔会長をはじめとする主要な財界の関係者や文化界の関係者が出席した。

（写真＝マクロン大統領Instagram）

左からブリジット・マクロン、ピエール・サン、マクロン大統領、

チョン・ジョンソ、フィリックス、PSY、チョン・ジヒョン、ノ・サンヒョン

フィリックスと女優チョン・ジヒョンは、韓仏修好140周年の名誉広報大使として同席した。マクロン大統領も自身のSNSにフィリックスらを交えた自撮りを公開し、話題になった。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

■【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”

■【写真】フィリックス、“ファンタジー級”美貌でパリの視線独占

■【写真】フィリックス、至近距離で際立つ容姿端麗さ「お人形…」