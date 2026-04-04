北朝鮮出身の伝説的歌手の3周忌…在韓米軍のステージでデビュー、亡くなる前日には無料公演も | RBB TODAY

韓国のスター歌手ヒョンミさんがこの世を去って3年が経った。

ヒョンミさんは、2023年4月4日午前に亡くなった。享年85歳。

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警察によると、ヒョンミさんがソウル龍山（ヨンサン）区二村（イチョン）洞の自宅で倒れているのをファンクラブの会長が発見し、通報した。彼女は近隣の病院に搬送されたが、死亡判定を受けた。

ヒョンミさんの死がより衝撃的だったのは、前日まで無料コンサートのステージに立ち、健在であることを示していたためだった。

韓国歌手協会長の歌手イ・ジャヨンは、ヒョンミさんの死に関して、「昨日まで外食もして戻ってこられたが、転倒したからそうなったようだ。昨年、ベランダで植木を手入れしていたときに転んで足首を骨折した。『もうすっかり治ったよ』とおっしゃっても、1度怪我をすると弱くなる」と振り返った。

（写真＝朝鮮放送）ヒョンミさん

続けて、「足首もくじくと、何度も同じ場所をくじくが、それが原因ではないかと思う。シンクの前で倒れられたというが、誰かが早く助けていれば、このようなことはなかったのではないかと思ってしまう」と語った。

ヒョンミさんの訃報に、芸能界は深い悲しみに包まれ、特に故人の姪で歌手のノ・サヨンと、甥で俳優のハン・サンジンは、斎場で涙を隠せなかった。

なお、失郷民（朝鮮戦争後の南北分断により、故郷に帰れなくなった人）の歌手ヒョンミさんは、在韓米軍のステージを通じて芸能活動を開始し、1962年にリリースした『夜霧』で人気を博した。

（記事提供＝OSEN）

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