​山田太一の名作ドラマ『岸辺のアルバム』が舞台化！小林聡美、細田佳央太らがコメント | RBB TODAY

舞台『岸辺のアルバム』が4月3日～26日に東京芸術劇場シアターイースト、５月1日～4日に松下IMPホールにて開幕する。

本作は、数々の名作ドラマを世に残した山田太一が原作・脚本を務め、1977年に放送された昭和を代表する名作ドラマの初舞台化。多摩川水害をモチーフとし、母親の不倫から始まる家族の崩壊と再生というリアルでセンセーショナルなストーリーで、当時のホームドラマの概念を覆した本作。メインステージとサブステージを通路で繋げた2つの舞台は客席との距離も近く、臨場感あふれるステージになっている。

舞台『岸辺のアルバム』

舞台『岸辺のアルバム』撮影：田中亜紀

舞台『岸辺のアルバム』撮影：田中亜紀

2022年に向田邦子作「阿修羅のごとく」を舞台化し、第30回読売演劇賞優秀作品賞、優秀演出家賞、優秀スタッフ賞の3冠を受賞した倉持裕脚色× 木野花演出の最強コンビが再びタッグを組み、名作に挑む。出演には、主人公・田島則子役に小林聡美 、夫・田島謙作役に杉本哲太、息子・田島繁役に細田佳央太、娘・田島律子役に芋生悠のほか、前原滉、伊勢志摩、夏生大湖、田辺誠一など個性豊かな俳優陣が集結。このほど初日開幕コメント＆初解禁となる舞台写真が到着した。

舞台『岸辺のアルバム』撮影：田中亜紀

舞台『岸辺のアルバム』撮影：田中亜紀

■小林聡美

「日常のドラマだけれど、圧倒的な熱量の山田太一ワールド。その沼にキャスト、スタッフ一丸となって立ち向かいました。稽古場では、笑いあり、涙あり、木野花さんの檄アリ。そうして、演劇ならではの「岸辺のアルバム」が立ち上がりました。いよいよ西池袋に嵐が吹き荒れます！」

■杉本哲太

「本日、いよいよ初日を迎えます。何気ない日常がいちばんドラマチックだと気付かせてくれる作品です。劇場で、この時間を共有できることを楽しみにしております」

■細田佳央太

「あっという間の稽古期間。『岸辺のアルバム』という作品を舞台化するにあたって、本当に素敵すぎるチームの中で繁を生きる時間がとにかく楽しみで、始まったらあっという間なんだろうなと既に感じております。この幸せをしっかりと抱えながら、日々全力でぶつかっていきたいと思います。全33公演、宜しくお願いします」

■芋生悠

「今が一番の試練で、同時に一番幸せな時かもしれません。木野花さんから大切なことを学び、共演の皆さんから日々刺激をもらっています。めまぐるしくて、追いつかないと感じる瞬間もあるけれど、それでも追いつきたい、できるなら超えていきたい。そんな思いで稽古期間を過ごしてきました。どこまでもいけると、可能性を信じて、初日に臨みます」