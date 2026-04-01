こんなに見せていいの？BLACKPINK・リサ、“肌見せ全開”の海辺ショットで圧巻スタイル「すごすぎ」 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、抜群のスタイルを披露した。

リサは3月30日、自身のSNSに「Last lap of my 20s with my favorite people（大切な人たちと過ごす、20代最後のひととき）」というコメントとともに、写真を投稿した。

【写真】リサ、“肌見せ全開”の海辺ショット

公開された写真の中でリサは、エキゾチックな海辺を背景に、夕焼けと調和した優雅な姿を披露している。

パールやビーズの装飾が際立つ華やかなトップスに、光沢感のあるシルバーのスカートを合わせ、まるで海から現れた人魚姫のようなビジュアルで視線を引きつけた。また、肌の露出が際立つトップスからは、モデルのようなスラリとしたスタイルがあらわになり、誕生日パーティーを楽しむ笑顔とともにファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「お誕生日おめでとう」「本当に美しい」「隠す気ゼロ？」「すごすぎる」といった反応が寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは、2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースした。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

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