ダイアン津田、50歳誕生日に初著書『津田日記』発売！「特大のすーをさしあげます！！」 | RBB TODAY

ダイアン・津田篤宏の初著書『津田日記』が、50歳の誕生日である5月27日に新潮社より発売されることが決まった。
同作は、多忙を極めた2025年の1年間、津田が一日も欠かさず手書きで綴り続けた日記だ。
書籍には日記本文のほか、コラムや写真ページ、実際の日記帳の写真なども収録される予定だ。
津田はコメント「私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！読んでください！買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！」とコメントしている。
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ダイアン・津田篤宏の初著書『津田日記』が、50歳の誕生日である5月27日に新潮社より発売されることが決まった。
同作は、多忙を極めた2025年の1年間、津田が一日も欠かさず手書きで綴り続けた日記だ。
書籍には日記本文のほか、コラムや写真ページ、実際の日記帳の写真なども収録される予定だ。
津田はコメント「私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！読んでください！買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！」とコメントしている。