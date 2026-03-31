白石麻衣、みぎわさんに！三つ編＆メガネ姿でMV撮影！ | RBB TODAY

サントリーは、国民的漫画・アニメ「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品として、俳優の白石麻衣がプレミアムなみぎわさん役を演じるミュージックビデオを、31日10時よりYouTubeサントリー公式チャンネルで公開した。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオ

楽曲のタイトルは「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」。これは「ザ・プレミアム・モルツ」のパッケージのベースカラーが金から紺へ刷新されたことをテーマに制作されたオリジナル楽曲である。

同作で白石が演じるプレミアムなみぎわさんは、アイドルとしてメジャーデビューを果たした「みぎわ花子」という設定だ。ミュージックビデオの舞台は、新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ」のCM撮影現場。楽屋からステージへ向かう中で、心の中にずっといる花輪クンへの切ない想いを口ずさむ様子が描かれている。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオ

映像内での白石は、胸元の白いフリルが目を引くピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編み、クリアフレームのメガネというスタイルで登場。楽屋やCMステージ、空想シーンのバルコニーという3つのセットはいずれもピンクを基調に制作されており、みぎわさんの乙女心を表現している。楽屋セットでピンクの手編みのマフラーとみぎわさんの愛犬アマリリスの人形を発見した白石が、「LOVE HANAWA」と刺繍された箇所をメイキングカメラに掲げてアピールする一幕もあった。

白石にとって、本格的なミュージックビデオの撮影はアイドルグループ・乃木坂46に所属していた時以来約6年ぶりとなる。当初は「久しぶりなので緊張しています」と不安を口にしていたものの、本番ではリップシンクなどミュージックビデオ特有の撮影にもすぐさま慣れ、プレミアムなみぎわさんのキャラクターをチャーミングに演じきった。

また、今回の撮影では映像を2倍速で収録し、編集で通常のスピードに戻す手法を採用している。これにより、口元の動きは歌とぴったり合いながらも、髪の毛やカーテン、桜の花びらなどの周囲の動きだけがスローモーションのように見える印象的な映像表現を実現した。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオ

CM撮影用のステージでのダンスシーンでは、右手に金と紺のリバーシブルのグローブ、左手に金と紺のリバーシブルの「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を持って踊る振り付けを披露。ダンスを踊り終えた瞬間に現場から大きな拍手が湧き起こると、白石は「あははは」「皆さん優しい」と照れ笑いを浮かべた。さらに監督のリクエストに応え、ウィンクをするバージョンや、口を「ぷ」の形にするバリエーションにも挑戦し、カットのたびに現場からは「かわいい～」という声が上がっていた。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」屋外広告画像

同作への出演について白石は、以前から同シリーズのCMをおしゃれでかわいいと感じていたため、その世界観に参加できることを非常に光栄に思っていると語った。ピンクをモチーフにしたかわいらしい空間での撮影を通じて、みぎわさんの魅力が伝わってほしいと期待を寄せる。グループ時代以来となるミュージックビデオ撮影については、リップシンクや倍速撮影など懐かしさを感じる部分もあり、自身にとって特別な一日になったと振り返った。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」屋外広告画像

新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ」を実際に味わった感想としては、より華やかな香りと深いコクの余韻を感じたとコメント。金色から紺色へと変わったパッケージについても、大人っぽい上品なビールになったと印象を述べている。さらに「プレミアムな大人」というテーマについては、時間をうまく使いこなせる人を挙げ、自身も朝にコーヒーをゆっくり楽しむような特別な時間を過ごせるようになりたいと目標を明かした。

白石麻衣「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」屋外広告画像

同企画に連動して、プレミアムなみぎわさんの公式“裏”Xアカウントも発覚しており、花輪クンへの想いなどがすでに100投稿以上蓄積されているという。また、メジャーデビューおよびミュージックビデオ公開を伝える屋外広告が、東京都内某所に3月末頃から掲出される予定となっている。

※プレミアムなみぎわ花子 『プレモルの缶が金から紺に変わるころ』 presented by THE PREMIUM MALT'S