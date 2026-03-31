海老天が2倍になって価格そのまま！さん天、「海老天丼」などグランドメニューを4月2日よりリニューアル | RBB TODAY

さん天は、4月2日より全店舗でグランドメニューをリニューアルする。天丼590円からの価格は据え置きで、定食のご飯おかわり無料も継続する。

4月2日～の新グランドメニュー（店内）

「海老天丼（税込590円）」は、これまで1本だった海老天が2本になってリニューアル。価格はそのままで提供される。海老2本と野菜4個が入る構成だ。

「大海老鶏天丼（税込890円）」は、大海老天と鶏天を組み合わせた新商品。大海老2本、鶏天2個、野菜3個が入り、プリっとした海老とジューシーな鶏にサクサクの衣が特徴だ。

大海老鶏天丼 890円（税込）

おなじみの「グランドスラム天ぷら定食」は内容が刷新された。大海老天、鶏天、たまご天、ちくわ天、野菜5個が入り、ご飯・貝汁・小鉢・天だしが付く。定食のご飯はおかわり無料だ。

グランドスラム天ぷら定食 1,290円（税込）

そのほか、冷たい麺や「天むす」なども引き続き販売される。各種天丼・定食は全種テイクアウト可能で、単品天ぷらは1品から注文できる。「天丼・天ぷら さん天 長居駅前店」では新グランドメニューの販売はない。