なぜまたBTSとイ・ミンホなのか　「海外韓流実態調査」10年データで見えた“スターの固定化” | RBB TODAY

K-POPや韓国ドラマなど、韓流コンテンツが世界的な注目を集めるなかで、毎年のように新しいスターが次々に現れている。

だが、海外で「韓国コンテンツの顔」として選ばれる名前は、驚くほど変わらないことが明らかになった。

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最新の韓流実態調査でも俳優部門はイ・ミンホ、歌手・グループ部門はBTSがともに1位。しかもこの構図、実はここ数年の話ではない。

広がる韓流、変わらぬ“顔”

韓国の文化体育観光部と韓国国際文化交流振興院が3月30日に発表した「2026海外韓流実態調査」（2025年基準）によると、最も好感度の高い韓国俳優はイ・ミンホが1位（7.1％）だった。2021年から2025年まで5年連続で首位を守った形だ。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンホ

歌手・グループ部門でもBTSが21.9％で1位となり、こちらも5年連続トップ。2位にはBLACKPINKが入り、こちらも5年連続で、歌手部門は上位2組の固定感が際立つ。

もちろん、こうした海外調査には「韓流といえばまず誰を思い浮かべるか」という、より広い認知の蓄積が反映されやすい面がある。それでもなお、この10年近い流れを並べてみると、韓流の広がりとは別のところで、象徴としてのスターがかなり固定化していることが見えてくる。

過去の調査をさかのぼると、2015年から2017年ごろは、いまの「最も好感度の高い韓国俳優・歌手」という設問ではなく、「会いたい韓流スター」という形で集計されていた。設問が異なる以上、単純な横並び比較には注意が必要だ。ただ、それでも上位に並ぶ名前には明らかな連続性がある。

2015年調査では、『江南スタイル』で知られる歌手PSY（7.1％）が1位、イ・ミンホ（4.2％）が2位。2016年はイ・ミンホ（4.4％）が1位に立ち、2017年は再びPSY（9.2％）が1位、イ・ミンホ（6.5％）が2位だった。

その後、設問の形式が変わっても、俳優部門でイ・ミンホの存在感は揺らがない。2018年もイ・ミンホは「好感度の高い俳優」1位となり、2019年も7.6％の1位。2020年も9.6％で首位に立ち、そこから現在までトップを維持している。

歌手側も構図は似ている。

（写真提供＝OSEN）BTS

2018年時点の「最も好感度の高い歌手・グループ」でBTSが15.2％で1位、BLACKPINKが6.5％で2位。2020年にはBTSが22.0％、BLACKPINKが13.5％となり、すでに現在につながる2強構図が見えていた。

2021年以降もBTSは26.7％、31.3％、29.1％、24.6％、21.9％と首位を維持し、BLACKPINKも2位を守り続けている。3位以下にはIU、TWICE、ジョングク、PSYらが入れ替わるが、頂点の顔ぶれはほとんど動いていない。

ここで興味深いのは、「韓流が広がったこと」と「韓流を代表する顔が増えたこと」は、必ずしも同じではないという点だ。

韓国ドラマもK-POPも、いまや世界のあちこちで日常的に消費されるコンテンツになった。配信環境の変化でヒットの出方も細分化し、国や世代によって人気作品もかなり分かれる。それでも、より広い層に向けて「韓流スターを一人挙げるなら」と問われたとき、票が集まるのは長く名前が浸透した象徴的存在だけなのだ。

新しいスターが出続けている一方で、世界の大衆的認知の中心には、なお少数の“定番”が強く残っているといえる。

俳優部門のイ・ミンホは、その典型と言っていい。2021年から2025年までの推移を見ても、2位以下にはヒョンビン、コン・ユ、ソン・ヘギョ、キム・スヒョン、IUらが並ぶが、1位だけは動かない。設問の形式が変わる前の調査まで視野を広げても、イ・ミンホの名前は長く上位に定着してきた。

海外において「韓国俳優といえば誰か」と問われたとき、まず想起される存在として、すでに強固な位置を占めていることがうかがえる。

歌手・グループ部門のBTSも同様だ。2018年の時点で1位に立ち、その後も首位を維持してきた。しかも2位のBLACKPINKもまた5年連続で同じ位置にとどまっている。

歌手部門は、新しいグループやソロアーティストが次々に登場しているにもかかわらず、海外で「韓流の顔」として選ばれる上位の構図はほとんど崩れていない。

韓流は確かに広がった。最新の調査でも韓国文化コンテンツに対する世界の好感度は69.7％に達している。だが、その広がりが、そのまま「韓流を代表する顔」の増加にはつながっていない。コンテンツの消費は多様化しても、世界が韓流を思い浮かべるときに最初に浮かぶ名前は、なお限られている。

今回の海外実態調査が映し出したのは、韓流が広く浸透した時代だからこそ、象徴として共有されるスターはむしろ収れんされていくという現実なのかもしれない。

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