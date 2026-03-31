BTS・RM、世界中のARMYにラブレター！米ビルボード主要チャート“同時制覇”に「愛と感謝」 | RBB TODAY

BTSのRMが、ファンへ心温まる感謝のメッセージを伝えた。

3月30日（現地時間）、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で初登場1位を獲得したというニュースが伝えられると、RMは自身のインスタグラムのストーリーを更新。ビルボード1位を証明する画像を共有した。

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公開された写真には、「HOT 100」「No.1」と鮮明に記された画像を背景に、「sendin my luv and gratitude（愛と感謝を送ります）」という短いメッセージが添えられた。青いハートの絵文字からは、ファンに対する彼の深い愛情が伝わってくる。

（画像＝RM Instagram）

今回の1位獲得により、BTSは通算7度目の「HOT 100」首位に輝いた。これは、ビートルズ、スプリームス、ビー・ジーズ、ローリング・ストーンズに続く、歴代5位の最多1位獲得グループという快挙だ。さらに、5thアルバム『ARIRANG』も「Billboard200」で1位を記録。シングル・アルバムの両メインチャートを同時に制覇するという、前代未聞の大記録を打ち立てた。

RMはタイトル曲『SWIM』の作詞全般を手掛け、人生の波の中でも立ち止まらずに進み続けるという意志を、真摯に表現したと高い評価を受けている。今回の彼のメッセージは、グループの健在ぶりとファンへの変わらぬ愛を改めて証明し、大きな反響を呼んでいる。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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