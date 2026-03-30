“大食いはヤラセ”と暴露系にデマを提供、登録者1300万人韓国ユーチューバーの同窓生に罰金刑 | RBB TODAY

登録者1300万人超の韓国大食いユーチューバー・ツヤンの、虚偽の情報を流した大学時代の同窓生に対し、罰金刑が下された。

3月30日、現地法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事11単独（キム・ジェハク判事）は、情報通信網法上の名誉毀損容疑に問われていたAに対し、去る6日に罰金700万ウォン（約70万円）の略式命令を出したという。

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これに先立ち、検察は2月2日、Aを罰金700万ウォンで略式起訴していた。略式起訴とは、比較的軽微な事件において正式な裁判を行わず、書面審理で罰金刑などを請求する手続きのことだ。

（写真提供＝OSEN）ツヤン

ツヤンの大学時代の同窓生であるAは、2020年11月、暴露系ユーチューバー「ヤラセ鑑別師」に、「ツヤンが特大パスタの大食い撮影後、食べ物を吐き出した（過食嘔吐）痕跡を見た」という趣旨の情報提供を行った疑いがあった。この内容は2024年7月にYouTube番組を通じて公開され、騒動が拡大していた。

捜査の過程で検察は、Aの主張とは異なり、撮影日が一致しなかった点や同席者の供述が食い違っている点などを根拠に、これらの情報をデマと判断。Aは「事実を話しただけだ」と容疑を否認したが、裁判所はこれを受け入れなかった。

Aには略式命令文が送達されたが、法定期間内に正式な裁判を請求しなかったため、刑がそのまま確定する可能性が高い。

◇ツヤン（Tzuyang）プロフィール

1997年4月25日生まれ、本名パク・ジョンウォン。2018年頃からユーチューバーとして活動。見た目とはギャップのある“大食い”動画で愛され、YouTubeチャンネル登録者数は1300万人（2026年3月現在）に上る。韓国ギャラップ社が2024年6月に発表した「韓国人が最も好きなユーチューバー」で1位を獲得しており、テレビ番組やCMにも出演して活躍。ゲームグラフィック＆漫画アニメーション学科を卒業しており、絵がとても上手い。

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