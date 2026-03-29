いまだに癒えぬ頬の大きなやけど痕…元K-POPアイドル、治療費稼ぐため美容皮膚科に転職 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが、美容皮膚科のスタッフとして転職した。

去る3月28日、クォン・ミナは自身のSNSに「いまだに顔の傷跡ははっきり残っているが、治療費を長期にわたって受け取れるくらい稼ぐには、今は休んでいるときではないと思った」と綴った。

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この日、クォン・ミナは「職に就かなければならなかったし、カウンセリング室長という仕事がとても幸せで楽しかったので、わくわくする気持ちで面接に行ってきた」として、「天使のような院長がとても喜んでくださり、そこの一員になれた」と転職を伝えた。

（写真＝クォン・ミナSNS）

これに先立ち、クォン・ミナは2025年3月にも美容皮膚科のカウンセラーとして再スタートを知らせたが、個人的な事情により辞職した。

こうしたなか、クォン・ミナは2月、皮膚のリフティング施術を受けている最中に顔に大きな火傷を負う被害に遭った。こうして治療費のために再スタートを知らせた彼女に対し、応援する声が続いている。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、AOA活動当時にリーダーのジミンから継続的な嫌がらせを受けていたと告白し、波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

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