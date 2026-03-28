Stray Kids、本日（28日）ファンミーティング開幕！STAYと過ごす特別な4日間に期待高まる | RBB TODAY

Stray Kidsが、本日（28日）より全4公演にわたる公式ファンミーティングを開催する。

Stray Kidsは3月28日・29日、4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。

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本公演はチケット販売開始後、全日程が即完売を記録し、彼らへの熱狂的な人気を改めて証明した。8人のメンバーは今回のファンミーティングで、ここでしか見られない新たなステージを披露する予定だ。絶大な応援と愛を送り続けてくれるSTAY（ファンダム名）と親密に交流し、特別な思い出を刻む。

（画像＝JYPエンターテインメント）

2018年のデビュー以来、グループ内のプロデュースユニット「3RACHA」（バンチャン、チャンビン、ハン）を中心に自ら音楽を手掛け、独自のカラーを築いてきたStray Kidsは、デビュー8周年を迎えた2026年現在、K-POPの地位を高める“グローバルトップアーティスト”として君臨している。

特に、2022年にリリースされたミニアルバム『ODDINARY』から最新作『DO IT』まで、米ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で8作連続1位を記録。世界のアーティストの中で初となる快挙を成し遂げた。

デビュー8周年当日の3月25日には、新デジタルシングル『星、光（STAY）』をリリースし、世界中のファンを魅了した。メンバーのハンとスンミンが作詞・作曲に携わった同曲は、互いに支え合うことで実現する明日の希望を「宇宙」と「星」に例えて表現した。オンラインカバーはメンバー全員がデザインに参加。各々の個性を込めた星を描き、羅針盤となったファンの周囲を包み込み、「光が方向になる瞬間」を表現した。

なお、ファンミーティング各週の最終日（3月29日、4月5日）の公演は、オフライン公演と同時にオンラインプラットフォーム「Beyond LIVE」で有料生配信される。

（記事提供＝OSEN）

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