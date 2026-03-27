34歳アイドルへの「出産のすゝめ」が話題、88歳大御所女優がRed Velvetアイリーンに放った言葉 | RBB TODAY

「結婚のことも考えるでしょう？」

88歳の女優キム・ヨンオクが、34歳のRed Velvet・アイリーン（35）に対して放ったアドバイスが話題となっている。

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3月25日、キム・ヨンオクのYouTubeチャンネルでは、「月刊おばあちゃんの家 EP.01」と題された動画が公開された。1937年生まれのキム・ヨンオクと1991年生まれのアイリーンが初対面し、トークするという内容だ。

まず、キム・ヨンオクはアイリーンを見るなり「本当にきれいね。実物のほうがずっといい」と、その美貌を絶賛。しかし、和やかな雰囲気も束の間、アイリーンの趣味が「横になっていること」だと知ると、「それじゃダメよ」とさっそく厳しい小言を開始した。

キム・ヨンオクは「気力が落ちると良くない考えが浮かぶこともある。休むとき以外は常に体を動かしていなさい」と、人生の先輩としてのアドバイスを送った。

続いて「結婚のことも考えるでしょう？」と尋ねられると、戸惑いながら「いつかはすると思いますが、今すぐというわけでは…」と言葉を濁したアイリーン。すると、キム・ヨンオクは「いつかって？出産できる時期の問題もあるのに」と現実的な指摘をストレートに投げかけ、アイリーンを大笑いさせた。突然の“辛口アドバイス”に、アイリーンは顔を覆いながら笑うばかりだった。

（画像＝キム・ヨンオクYouTubeチャンネル）

また2人は、最近流行している食べ物についても対照的な反応を見せた。キム・ヨンオクは話題のスイーツ、ドバイチョコ餅クッキーを食べて「砂を食べているみたい」と率直な感想を語り、アイリーンは春キャベツのビビンバを昨日初めて聞いたと明かし、世代差を感じさせた。

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