TOMORROW X TOGETHER、新アルバムをいち早く体感！オフライン試聴イベント開催決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、新アルバムのリリースに先駆け、ファンに新曲をいち早く届ける。

3月25日、TOMORROW X TOGETHERは「Weverse」を通じて8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のアルバムプレビューイベントの開催を発表した。

【写真】TXT・ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ

イベントは、3月31日にソウル・城東（ソンドン）区の「ソンスユルミュージック」にて計3回にわたり開催される。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

今回のオフライン試聴会は、TOMORROW X TOGETHERの新アルバムに収録された全曲をいち早く体験できる特別な場となる。5人のメンバーが所属事務所BIGHIT MUSICとの再契約後、初めてリリースするグループアルバムということもあり、ファンにとっても非常に意味深い時間となる見通しだ。

イベントは、没入型リスニングスペースとして知られる「ソンスユルミュージック」で開催される。会場内には新アルバムの世界観と連動したフォトゾーンが設置され、来場者に特別な体験を提供する予定だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月13日午後6時に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。同日午後8時には高麗（コリョ）大学ファジョン体育館でカムバックショーケースを開催し、ファンと対面する。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”

■【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」

■【写真】スビン＆ZB1ジャンハオ、プライベート旅行が「胸熱」