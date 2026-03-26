少女時代・ユナ、舞台出演中のユリを全力応援！肩を寄せ合う“密着SHOT”にファン歓喜 | RBB TODAY

少女時代のユナが、メンバーのユリが出演中の舞台会場を訪れ、グループの固い絆を証明した。

3月25日、ユナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ユリが出演する演劇『THE WASP』の会場を訪れたユナの姿が収められている。ポスターの中のユリを指差すお茶目なショットからは2人の仲睦まじさが伝わってくる。

別の写真では、ユナがユリの肩を引き寄せ、ユリもそれに応えるようにユナに寄り添い、幸せそうな表情を浮かべている。2人は2007年のデビュー以来、現在まで続く厚いチームワークを証明し、ファンの熱い視線を集めている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユリが出演する演劇『THE WASP』は、去る3月8日に開幕し、4月26日までセジョンSシアターで上演される予定だ。ユナは多忙なスケジュールの合間を縫って、メンバーの新たな挑戦を応援するために直接会場へ足を運んだと伝えられている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年にSMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

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