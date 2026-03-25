侍ジャパンの激闘を収録！WBC全47試合を網羅した『WBC2026メモリアルフォトブック』発売決定 | RBB TODAY

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侍ジャパンの激闘を収録！WBC全47試合を網羅した『WBC2026メモリアルフォトブック』発売決定

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『WBC2026メモリアルフォトブック』（C）世界文化社
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  • 『WBC2023メモリアルフォトブック』（C）世界文化社

　26日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合の記録をまとめた『WBC2026メモリアルフォトブック』（世界文化社）が発売される。

『WBC2026メモリアルフォトブック』（C）世界文化社

　同作は、侍ジャパンの連覇への挑戦やその裏側にあったドラマ、各国の代表チームがぶつかり合った試合の数々を、豊富な写真と詳細な記録で振り返る一冊だ。東京ドームからマイアミまで、侍ジャパンの戦いの軌跡を選手の表情を交えて構成し、大会の舞台裏を伝えている。

『WBC2026メモリアルフォトブック』（C）世界文化社

　ベネズエラ対アメリカの決勝をはじめ、ドミニカ共和国やイタリアなど各国の試合も収録。日本戦以外の決勝トーナメントについても、写真や投打成績などの記録を併せて掲載している。

『WBC2026メモリアルフォトブック』（C）世界文化社

　また、1次ラウンドから決勝までの全47試合の結果や投打成績に加え、出場20チーム・全608選手の名鑑とリストも網羅。大会の全体像が分かるリザルトや選手名鑑を通じて、第6回大会の記憶を振り返ることができる構成となっている。


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