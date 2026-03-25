日本公演の直前に伝えられた悲報…韓国男性グループ「100％」ミヌさんが突然この世を去って8年 | RBB TODAY

ボーイズグループ100％（ヒャクパーセント）のメンバー、ミヌさんが突然この世を去ってから8年が過ぎた。

ミヌさんは2018年3月25日、ソウル・江南（カンナム）区の自宅で心停止の状態で発見され、病院に搬送されたが、そのまま息を引き取った。33歳だった。

【画像】KARAク・ハラさんが残した日記に専門家が絶句

ミヌさんは、数日前まで自身のSNSで「とても幸せな瞬間」などと綴り、日常の写真を投稿してファンと交流していた。

当時、100％の所属事務所TOP MEDIAは「突然の訃報に、遺族をはじめ100％のメンバー、TOP MEDIAの同僚および全職員が、深い悲しみの中で故人を追悼している」とコメントした。

さらに、「ミヌはチームの最年長としてメンバーをよく導き、メンバーやファンを心から愛する情の深い人物だった。ミヌを知るすべての人が彼の優しさと誠実さを知っているだけに、その悲しみはより大きい」とその人柄を偲んだ。

（写真提供＝OSEN）ミヌさん

デビュー前から“大邱（テグ）のイケメン”として注目を集めていたミヌさんは、KBS2のドラマ『四捨五入3』（原題）で芸能界デビュー。その後も『思いっきりハイキック！』『王と私』、映画『特別市の人々』『待ちくたびれて』などに出演し、俳優として活動を続けた。

そして2012年9月、ボーイズグループ100％のメンバーとしてアイドルデビュー。最年長メンバーとしてリーダーを務め、KBS2のオーディション番組『The Unit～アイドル再起プロジェクト』に出演し、話題を集めた。

2017年にはシングル『How to cry』で日本デビュー。同年6月に日本2ndシングル『Warrior』、2018年2月に日本3rdシングル『Song for you』をリリースした。さらに同年4月には、日本コンサート「100％ SPRING CONCERT 2018－Blossom－」も予定されていたが、ミヌさんの来日は叶わなかった。

なお、100％はミヌさんの訃報直後、深い悲しみの中にありながらも、メンバーと事務所の話し合いの末、日本コンサートを予定通り開催した。その後、グループは2021年10月9日をもって解散した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】息が切れても止まることを許されないK-POPアイドルの“闇”

■【注目】若くして、突然の悲報を伝えたK-POPアイドルたち

■“日本の過激ファン”に苦しめられていた？39歳で突然この世を去った韓国俳優の被害