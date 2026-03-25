「今は連絡していない」と告白も…T.O.Pのソロ復帰をBIGBANGメンバーが応援！SNSに熱視線 | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONとSOLが、元メンバーのT.O.Pの復帰を応援する様子が捉えられた。

3月24日、ネット上では「T.O.Pのカムバック関連の投稿に、G-DRAGONとSOLが反応した」という内容の書き込みがあった。

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これによると、2人はT.O.Pのカムバックを伝えるSNSの投稿に「いいね！」を押し、応援した。

特にG-DRAGONとは異なり、SNSであまり活動していないSOLまでが「いいね！」を残したという点で、ファンの関心はさらに高まっている。

（写真提供＝OSEN）左からG-DRAGON、SOL

来る4月3日、T.O.Pは1stソロフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』をリリースし、ソロ活動を展開する。本格的な音楽活動への復帰は約13年ぶりのことだ。

（写真＝トップスポット・ピクチャーズ）T.O.P

なお、T.O.Pは兵役中の大麻吸引の疑いで裁判にかけられ、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を言い渡された。

その後、グループを離れ、芸能界引退を示唆したこともあったが、2024年にNetflixドラマ『イカゲーム』シーズン2への出演を通じて、活動を再開した。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

◇SOL プロフィール

1988年5月18日生まれ。本名トン・ヨンベ。韓国芸名「テヤン」。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。ボーカルおよびパフォーマンスのスキルが非常に高く、グループ内ではメインボーカル、メインダンサーを担当している。2015年に自身のソロ曲『1AM』のミュージックビデオに出演した女優ミン・ヒョリンとの熱愛が発覚し、2018年2月に結婚。2021年11月に第1子となる息子が誕生した。

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