NCT WISH、初単独コンサートツアー完走目前！アジア各地を熱狂の渦に「シズニのおかげで幸せ」 | RBB TODAY

NCT WISHが、初の単独コンサートツアーを通して勢いを加速させている。

NCT WISHは現在、2025年10月末の韓国公演で幕を開けたコンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」を展開中だ。

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彼らは日本9都市・全17公演に及ぶホール＆アリーナツアーを成功裏に終えた後、1月に香港、2月にクアラルンプールと台北、3月にマニラとマカオを巡り、アジア各地を熱狂の渦に巻き込んだ。

（写真＝SMエンターテインメント）NCT WISH

特に、3月21日・22日にザ・ベネチアン・アリーナで開催されたマカオ公演では、ファンの熱烈な要望に応えて追加公演が決定。2日間とも全席完売を記録し、彼らのグローバルな人気を改めて証明した。

公演では『Songbird』『Steady』『poppop』『COLOR』などのヒット曲を立て続けに披露し、会場のボルテージを高めた。終盤には「シズニ（ファンダム名）のおかげで幸せを感じ、たくさんのエネルギーをもらった」とコメント。さらに「ステージを共にする一瞬一瞬が本当に大切なので、常に全力を尽くしたい。今日も楽しかったです。これからも一緒に幸せになろう」と、客席を埋め尽くしたファンへ真摯なメッセージを送り、会場を感動で包んだ。

NCT WISHは4月20日に初のフルアルバム『Ode to Love』のリリースを控えている。ツアーで培ったステージ経験を基に、さらに進化した音楽性と成長を披露する予定だ。

なお、NCT WISHは3月28日に台湾・高雄アリーナでツアーの熱気を引き継ぐ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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