68kg→49kgに…“20kgの減量”で話題の元K-POPアイドル、ダイエット成功で体質まで変化？ | RBB TODAY

ガールズグループSISTAR出身のソユが、ダイエット後に体質まで変わった経験を明かした。

3月23日、YouTubeチャンネル「ソユギ」には「最近、よもぎ灸が流行ってるって？」というタイトルの動画が公開された。

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この日ソユは、ウェルネス体験のため初めてよもぎ灸を体験した。

その効能を確認しながら、「私の体の状態は、手足が冷たい。それに膝、腰、肩もあまり良くない。美容やダイエットに関心があって、アレルギーもある。消化はとてもいいが、風邪というより鼻炎がひどい。さらに季節の変わり目で風邪もひきやすい時期なので、いろいろ良さそう」と興味を示した。

その後、よもぎ灸を受けたソユは「もともと私は体温が高くて、冬でも暖房をあまりつけない。でも痩せて体質が変わり、寒さを感じやすくなった。医学的には18～19度で寝ると痩せやすいらしい」と話し、「ここはすごく暖かい」と満足感を見せた。

（写真提供＝OSEN）ソユ

PDから「体質が変わってから汗もあまりかかなくなったのでは？」と尋ねられると、ソユは「でもまた少し太ったら、元に戻った気がする」と率直に語った。

よもぎ灸を終えたソユは、続いて座浴も体験した。すべてを終えた後、「今日はよもぎ灸も座浴も初めてだったけど、本当に良かった。この日は多忙でやることが多かったが、さっきはもっと座浴したいと思ったくらい。もっと長く入りたいと思うほどだった」と感想を語った。

（画像＝「ソユギ」キャプチャ）

さらに「朝よりむくみが取れた気がする。特に目の周りなど。私は疲れた時、むくみが取れると目元がすっきりするが、本当にむくみがなくなった感じ。むくみ解消の効果はあったと思うし、Z世代のデートにも良さそうだ。友達と来ておしゃべりしながら楽しむのにもいいし、両親と来るのも良さそう。レベルで言うと“下”くらいだ。私は健康だからそう感じるだけで、人によっては大変かもしれない。でも私は大丈夫だった。暖かくて良かった」とおすすめした。

なおソユは最近、運動によって68kgから49kgまで約20kg減量したことを明かし、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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