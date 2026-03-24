“19禁ドラマ”出演→ネット配信者に…20歳で授かり婚も電撃離婚した元K-POPアイドルの近況 | RBB TODAY

ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、インターネット配信を始めた近況を伝えた。

3月24日、ユルヒは自身のSNSに「ユルグ、今日の配信～」というコメントとともに写真を投稿した。

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公開された写真には、インターネット配信を行っているユルヒの姿が収められている。マイクを前に顔に落書きしたかのような姿まで披露し、注目を集めた。

またユルヒは、自身のTikTokチャンネルのリンクも共有した。同チャンネルでは、チェック柄のシャツを着て朝早くからライブ配信を行い、視聴者と交流した。

（写真＝ユルヒSNS）

配信中、ある視聴者が「ヨケム（女性配信者）っぽい」とコメントすると、ユルヒは「今見ているこれがヨケムだよ」とし、「ニュアンスの違い。私は自分をヨケムだと思っている」と語った。

「ヨケム」は女性が出演する配信を意味するが、韓国では露出が多く過激な内容の女性配信者を指す言葉として使われることが多い。しかしユルヒは自らを「ヨケム」と称しつつも、「ニュアンスの違い」とし、健全なコミュニケーションを重視した配信を続けた。

さらに、ユルヒは他の配信者との「ライブマッチ」を通じて視聴者からの投げ銭で収益を得る形式も取り入れている。最近、俳優パク・シフがこのようなTikTokのライブマッチで月5億ウォン（約5000万円）台の収益を上げているという噂が浮上したが、パク・シフの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「あり得ない。全くの事実無根だ」と一蹴し、話題を集めた。

（写真＝ユルヒSNS）

芸能人でありながら「ライブマッチ」も行っているユルヒは、約5時間にわたるライブ配信を行い、さまざまな話題で視聴者と交流した。彼女は配信について「スケジュールがなければ毎日やる」と話し、恋愛については「彼氏がいたらいいけど、いない。女友達はいる」と冗談を交えて語った。また、音楽に合わせてダンスを披露するなど、慣れた様子で配信を続けた。

なお、ユルヒは20歳だった2018年5月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの間に長男をもうけ、同年10月に結婚式を挙げた。当時、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。

その後、2023年12月に協議離婚し、親権はチェ・ミンファンに渡った。しかし2024年、ユルヒがチェ・ミンファンの風俗通いなどの私生活を暴露したことで物議を醸し、現在は親権変更および慰謝料請求訴訟を提起している。

今年2月には、「19禁現代ロマンス」をうたったショートドラマ『社内では静粛にシてください』に出演して注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。

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