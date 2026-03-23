Aマッソ加納、前田敦子写真集ガチ鑑賞で大興奮！「オホホホホのページがあります」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・Aマッソの加納愛子が3月19日にYouTubeを更新。元AKB48の人気メンバーでタレントの前田敦子の写真集を鑑賞する動画を公開した。

以前から前田のファンであることを公言していた加納。写真集を開くと、まずは「あら、アンニュイな顔から始まりました。大人になった前田敦子」と冷静にレポートしたが、すぐに「あっえっそう！？ あー！ そうなんだ！」と絶叫。「セクシーショットも意外とあります」と明かした。

その後も加納は「あっこっち見た！」「目が合いました！」とカメラに目線を向けているショットに動揺して写真集を閉じたり、笑顔のショットに「ああ、笑った！ あっちゃんが笑ったら花が咲く」などと表現していた。

さらに突然「オホホホホ」と笑いだし、「オホホホホのページがあります」などと解説。また、「こんな格好で自転車に！？」と叫んだり、「ベッドの上でこっち見てる……」と呟いたりなどしていた。

写真集を見終わった加納は、「大人になったあっちゃんですけど、ふとした瞬間にあの頃の面影がありますね」とレビュー。「少女から女性になりましたけど、同じ人なんだ、っていう」と感想を明かしていた。

※【動画】Aマッソの加納愛子が前田敦子の写真集を鑑賞

