プレモル新CMオンエア開始！広瀬すず＆伊藤沙莉＆オダギリジョーがクールにキメる | RBB TODAY

サントリーは、俳優の広瀬すず、伊藤沙莉、オダギリジョーを起用した「ザ・プレミアム・モルツ」の新TV-CM「プレモル子ちゃん・一新」篇（15秒・30秒）の全国放送を、23日より順次開始した。

同シリーズは、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いたもので、昨年2月から放映をスタート。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描き、プレミアムなまるちゃん役を広瀬、プレミアムなたまちゃん役を伊藤、プレミアムな花輪クン役をオダギリがそれぞれ演じている。最新作となる本CMからは、新たに声優の津田健次郎がナレーションとして参加する。

「プレモル子ちゃん・一新」篇

「プレモル子ちゃん・一新」篇

最新作の「プレモル子ちゃん・一新」篇は、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーの下、モノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現で新しいパッケージを強調。これまでのシリーズとは一線を画す斬新なビジュアルに、津田の印象的なナレーションを重ね、中味とパッケージを一新した「ザ・プレミアム・モルツ」を訴求する。重厚なオーケストラ調にアレンジされた同作の主題歌「おどるポンポコリン」をバックに、ドレスアップした3人のアクションとクールな決めポーズが楽しめる映像となっている。

撮影の感想について、広瀬は「私たちが演じるプレモル子ちゃんたちが今までよりもクールで大人っぽい雰囲気になっていて、撮影中もミュージックビデオを撮っているかのような面白さがありました」とコメント。伊藤も「スタイリッシュで、かっこいいショットをたくさん撮ったので、まさに“一新”された感じでした」と振り返り、オダギリも「新しい3人の姿を捉えたCMになりそうなので、完成がとても楽しみですね」と語っている。

撮影の合間には、広瀬と伊藤がお互いの好きな食べ物を言い合うなど、和やかな雰囲気で進行したという。一方で本番のラストカットでは、津田の「急に、かっこつけすぎである」というナレーションに合わせて3人が渾身の決めポーズを披露。絵になる3人の全身ショットに、現場の視線はくぎ付けとなった。