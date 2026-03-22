TWICE モモ、あわや…？大胆ワンショルダーのミニドレスで魅せる究極の美貌 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのモモが、エレガントな姿を披露しファンの視線を釘付けにした。

モモは3月21日、自身のSNSに「羽」の絵文字とともに数枚の写真を掲載した。公開された写真には、最近ソウルの聖水洞(ソンスドン)にオープンしたブランドのポップアップストアを訪れ、ゆったりとした時間を過ごす彼女の姿が写っている。

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健康美とエレガンスが共存

この日のモモは、美しい肩のラインが際立つホワイトのワンショルダーミニドレスをセレクト。彼女特有の健康的な美しさと、大人の女性らしい優雅さを同時に醸し出した。

(写真=モモInstagram)

鏡を活用したセルフィーを撮ったり、ユニークなデザインの扉の間で微笑んだりと、多彩なポーズを披露。より深みを増した表現力で、トップアーティストとしてのオーラを放っている。

全世界を巡る「READY TO BE」ツアーも佳境へ

なお、モモが所属するTWICEは、現在6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。

TWICEは、3月20日から22日までの3日間、台北での単独コンサートを開催し、ツアーの熱気を繋いでいく。続く4月25日からは、いよいよ日本の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演に臨む。さらに5月と6月には、欧州8地域でのコンサートも予定されている。

(写真=モモInstagram)

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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