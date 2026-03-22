aespaの“美しすぎるファン”として話題に！中国美女がサイン会でバズった写真を語る「私は…」 | RBB TODAY

ガールズグループaespaの“美しすぎるファン”として有名な中国のワンホン（網紅、中国のインフルエンサー）、白雪が写真の裏側を伝えた。

去る3月19日、女優ハン・ガインのYouTubeチャンネル「自由夫人 ハン・ガイン」には、「国宝級美女ハン・ガインが実際に確認した『aespaの可愛いファン』ワンホンの実物（中国語で会話、ウォニョンミルクティー）」というタイトルの動画が公開された。

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前週にワンホンメイクでネットを騒がせた華やかな美貌のハン・ガインは、韓国でもよく知られているaespaのニンニンのファンとして有名な白雪に会った。

（写真＝YouTubeチャンネル「自由夫人 ハン・ガイン」）4枚目：左から白雪、ハン・ガイン

白雪は韓国語をそれなりに話し、ハン・ガインもまた中国語で流暢に話せたため、2つの言語で会話が繰り広げられた。

ハン・ガインは、「韓国に来たとき、写真を撮られて有名になったみたいだね」と尋ねた。白雪は、「aespaの上海でのサイン会のときに写真を撮られた」としながら、「自分は加工をたくさんした」と謙虚な姿を見せた。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。

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