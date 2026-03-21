杯投げつけるなど元マネへのパワハラ疑惑…韓国売れっ子芸人、7時間に及んだ2度目の警察調査 | RBB TODAY

コメディエンヌのパク・ナレが、元マネージャーへのパワハラ疑惑に関連し、2度目の警察調査を終えた。

去る3月20日13時から約7時間、ソウル江南（カンナム）警察署は、パク・ナレを被疑者として呼び出し、特殊傷害、名誉毀損、医療法違反などの嫌疑について調査した。これは、2月20日の1度目の調査から約1カ月ぶりだ。

【関連】元マネに性的行為を見させた？パク・ナレの疑惑

この日、調査を終えたパク・ナレは報道陣の前で「質問に誠実に答えた」として、「調査を通じて明らかになると思う。ご心配をおかけして申し訳ない」と頭を下げた。特に、疑惑の核心である杯を投げつけた事実の有無については言葉を濁し、慎重な態度を見せた。

これに先立ち、パク・ナレは元マネージャーらから、パワハラや暴言、飲み会の強要、暴行などの疑いで告訴されていた。元マネージャー側は、パク・ナレが杯を投げつけて負傷させたと主張し、特殊傷害の嫌疑をかけている。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

さらに、「注射おばさん」と呼ばれる人物を通じた違法医療行為の疑惑も追加で提起された。同人物は、医師免許なしに点滴を打ち、薬物を取り扱ったと疑われており、これに関連して医療法および薬事法違反の可能性が浮上している。ただし、パク・ナレはこの件に関する調査日程については、「まだ通知を受けていない」と明かした。

現在、パク・ナレに関連する事件は7件にのぼることが判明しており、警察は両者の告訴・告発内容をもとに捜査を続けている。パク・ナレ側もまた、元マネージャーらを恐喝未遂および業務上横領の疑いで反訴しており、攻防を繰り広げている。

なお、パク・ナレは1回目の調査直後、報道陣に対し、余裕のある姿を見せて物議を醸したが、今回の調査では終始硬い表情を維持し、足早に警察署を後にした。

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。

■【注目】パク・ボゴムら人気俳優は警戒していた？パク・ナレの過去発言

■【画像】パク・ナレ、“セクハラ言動”で物議 「男なら責任」

■【写真】韓国で最もグラマラスな芸人、ノースリーブの「役満ボディ」