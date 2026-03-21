韓国女優、日本の占い師から衝撃の一言!?驚きを隠せず「浮気バレるんじゃない？」 | RBB TODAY

女優チャン・ヨンランが、日本のタロット占い店を訪れた。

去る3月18日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」には、「日本のトップ占い師がチャン・ヨンランを見るなり放った一言とは？（鳥肌注意）」というタイトルの動画が公開された。

【画像】全然違う…チャン・ヨンランのビフォーアフター

東京に到着したチャン・ヨンランは、有名なタロット占い師に会った。本格的に夫の本心を探る前に、チャン・ヨンランは「浮気しているのが全部わかるかも」ととんでもない冗談を言い、周りを緊張させた。

しかし、公開されたタロットの結果は、チャン・ヨンランの冗談交じりの疑う気持ちとは正反対であった。

（写真＝YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」）

占い師は、「本人が今休んでいることについて、少し申し訳ない気持ちを持っているようですね」とし、現在休職中の夫が妻に合わせる顔がないと思っていると解釈した。これに彼女は、「合わせる顔がないって？」と驚きの表情を隠せなかった。

続けて、占い師は「旦那さんも自分が仕事をして、ちゃんとお家にお金を入れたいという」状態だと付け加えた。これを聞いていたチャン・ヨンランは、「そう、その通り」と激しく共感し、夫の気持ちを深く理解する様子を見せた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ヨンラン プロフィール

1978年9月19日生まれ。2001年にMnetのVJ（音楽番組のMC）第9期として芸能界デビュー。その後、地上波のレポーターなどを務め、2005年にはドラマ『100万長者と結婚すること』に出演。以降もドラマ『ハロー！お嬢さん』『インスンはきれいだ』『我が家になぜ来たの』などに出演した。2009年9月に漢方医のハン・チャンと結婚し、1男1女をもうけている。YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」を運営中。

■【写真】整形4回に大幅減量…チャン・ヨンラン、「美貌の全盛期」

■【画像】防犯カメラが捉えた韓国歌手の不倫現場

■【写真】韓国番組が取り上げたDeNA投手♡AV女優の衝撃不倫