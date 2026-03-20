ILLIT、日本3rdシングル『Bubee』4月6日リリース決定！“バズ”を予感させる新曲に期待 | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)の新たな日本オリジナル曲がベールを脱いだ。

ILLITが、2026年4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌であるJapan 3rd Digital Single『Bubee』を4月6日0時にリリースすることが発表された。

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あわせてデジタルカバーが公開され、各種SNSで一部音源も解禁となった。

公開されたデジタルカバーには、ILLITならではの魔法少女感性が取り入れられている。楽曲のキラキラとした雰囲気をビジュアルで表現し、夢幻的で神秘的な雰囲気を醸し出している。

『Bubee』は渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で、最強の布陣が制作に参加した。Japan 1st Single『時よ止まれ』収録曲『Topping』に続き、『全方向美少女』などTikTokを中心に”バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫(noa)が作詞を手がけた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

さらに、M!LK『好きすぎて滅！』、CUTIE STREET『かわいいだけじゃだめですか？』などのヒット曲を手掛け、TikTok総再生回数150億回超えの話題の振付師、槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加。『Bubee』では、楽曲名の由来となった「Buddy」にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かと2人で楽しめるチャレンジをテーマに制作されており、ペアごとのケミ（相性）に合わせてアレンジして楽しめるのもポイントだという。

”ショートフォーム強者”ILLITとのシナジーにより、再びトレンドを席巻することが期待される。

『Bubee』が主題歌を務めるTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の「魔法少女シリーズ」の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』等が公開され、1998年以降 約28年ぶりのシリーズアニメ化となった。

ILLITは今年1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』主題歌アーティストにも抜擢され、オープニングテーマとなった『Sunday Morning』」は、オリコン「デイリーデジタルシングル ランキング 」(1/13付) へのトップ10入り、iTunes、AWA、mu-mo、mora等の音楽配信サービスで1位を獲得。同じくアニメタイアップとなった今回の新曲にも期待が高まる。

各所からラブコールが絶えないILLITは、3月14日より初のライブツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎'」の幕を開けた。日本では6月13・14日に愛知、20・21日に大阪、29・30日に福岡、7月18・19日に兵庫、23・25・26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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