BTS・RM、リハーサル中に足首負傷…21日の公演は本人の強い意志により参加「動きは最小限に」 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのリーダーRMが、カムバックライブのリハーサル中に足首を負傷した。

3月20日、所属事務所BIGHIT MUSICは、「RMは19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院に移動し、精密検査および診察を受けた」と伝えた。

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続けて、「検査の結果、『外脛骨の捻挫および靭帯の部分断裂と距骨挫傷』（靭帯の損傷および炎症）との診断を受け、ギプスをした上で、最低2週間は動きを最小限に抑えて回復に専念すべきだという医療スタッフの所見を得た」と説明した。

RMは負傷にも関わらず、光化門（クァンファムン）という象徴的な空間で繰り広げられるカムバック公演を行いたいという意志が非常に強い状態だ。

RM

しかし、BIGHIT MUSICは「医療スタッフの所見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、カムバックショーでのRMの動きを最小限にすると、アーティストとともに苦渋の決断を下した」として、「RMはステージにおいて、振り付けなどの一部パフォーマンスが制限される」と知らせた。

なお、BTSは来る3月21日20時、光化門広場で公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」を開催する予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

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