一時期は引退示唆も…元BIGBANG・T.O.P、4月3日に新ALリリース決定！約12年ぶりのソロカムバック | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANG出身のT.O.Pが、約12年ぶりにソロで復帰する。

3月20日、所属事務所トップスポット・ピクチャーズによると、T.O.Pは来る4月3日、1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』をリリースする。

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同作は、T.O.Pがソロアーティストとして初めてリリースするフルアルバムだ。彼がプロデュース全般を担当し、準備した作品であることが明かされた。最近、公式SNSを通じて、新アルバムの雰囲気を込めたティザー動画も順次公開された。

T.O.Pは、2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューし、グループ活動とともにソロ曲『Turn It Up』『DOOM DADA』などでも注目を集めた。しかし、2016年に大麻使用の疑いで起訴され、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

（写真＝トップスポット・ピクチャーズ）T.O.P

その後、T.O.PはSNSを通じて、芸能界引退の意思を示し、BIGBANGからも脱退した。しかし、2024年12月のNetflixドラマ『イカゲーム』シーズン2を通じて、芸能界復帰を果たし、今回は音楽活動まで再開することになった。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

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