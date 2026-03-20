強盗犯を制圧するも「殺人未遂」で逆告訴されたナナ、ベールに包まれた“自宅”を初公開 | RBB TODAY

自宅で強盗未遂被害に遭った女優のナナが、バラエティ番組で自宅を初公開する。

3月21日に韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では、ナナの美的感覚が詰め込まれた自宅が初公開される。

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セレクトショップのようなドレスルームから、彼女ならではのセンスが光るカラフルな家具まで、プロに負けないインテリアセンスが視聴者の目を釘付けにする。特に、バラエティ番組への本格的な出演は約10年ぶりということもあり、これまでベールに包まれていた彼女のリアルな日常が包み隠さず公開される予定だ。

（写真＝MBC）

番組ではまず、ナナのモーニングルーティンが紹介される。起床直後のサプリメント摂取に始まり、顔だけでなく手足にまでパックを貼ったまま室内を動き回る“フルコース・ホームケア”の現場が描かれる。さらに、腹部温熱器をはじめとする様々な美容機器が登場。なかでもナナが絶賛する特別なケアアイテムには、出演者たちも思わず身を乗り出したという。

また、“芸能界を代表するファッショニスタ”と呼ばれるナナのスタイリッシュな外出シーンも放送される。ナナはマネージャーと共に、流行の発信地である聖水洞（ソンスドン）のヴィンテージショップ巡りを敢行。優れたセレクト感覚で大胆なミックスマッチスタイルを披露する。

大胆な露出も厭わない彼女のファッション哲学に対し、マネージャーが驚きを隠せない場面も。確固たる美学を持つナナとマネージャーとの意見の対立は、視聴者の笑いを誘う見どころとなりそうだ。お気に入りの服を見つけると迷わず即決する、豪快な姿にも注目が集まっている。

なお、ナナは昨年11月、自宅に凶器を持った強盗が侵入する被害を受けた。男は現行犯逮捕され裁判にかけられたが、「ナナに傷を負わされた」として、彼女を殺人未遂と特相手傷の疑いで逆告訴。警察は最終的にナナの正当防衛を認め、嫌疑なしの判断を下している。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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