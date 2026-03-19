ご当地アイドル・金澤舞香、「本気でアイドルがしたい」と県正規職員を退職 | RBB TODAY

島根県を拠点に活動している甘酸っぱいリズムの金澤舞香が3月17日にXを更新。アイドル活動をするために、島根県の正規職員を退職していたことを明かした。

金澤は「実は私、アイドルになるために島根県の正規職員を退職しました」と報告。

大学を卒業後は島根県の正規職員として働いていたというが、「どうしても山陰で本気でアイドルがしたい。そして、大好きな県の仕事にも関わり続けたい」という思いから、「たくさん悩んで考えた末に、『正規職員を辞めて、会計年度任用職員として働きながら山陰でアイドルをする』という道を選びました」と明かした。





現在は「島根県で会計年度任用職員として働きながら山陰でアイドル活動をしています」とのこと。

金澤は、「大好きな地元・山陰に少しでも貢献できるよう、県の仕事もアイドルも全力で頑張ります」と明かし、「甘酸っぱいリズムは、山陰を拠点に全国でライブ活動を行っています。山陰を盛り上げられるよう日々頑張っていますので、よかったら活動をチェックしてみてください！」と呼びかけていた。





（写真は金澤舞香の公式Xから）※本人に掲載許諾をもらっています

このポストには、「アイドル界の二刀流！！頑張ってください」「頑張れ！」「松江旅行も兼ねてパフォーマンス観てみたい！」という声が集まっていた。

